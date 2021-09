I​​l commento di Francesco Pedone, allenatore della Juventus Under 17, dopo la vittoria contro lo Spezia nella prima di campionato: "specialmente per capire a che livello di preparazione fossimo dopo un mese di lavoro. Nel complesso siamo soddisfatti per quanto visto, anche se come è giusto che sia ci sono ampi margini di miglioramento.. Oggi, senza ombra di dubbio, è stato importante il contributo di tutti e questa per noi è una notizia fondamentale per il prosieguo della stagione."