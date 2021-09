Le parole di mistera Juventus Tv: "Vincere i tornei internazionali è sempre un piacere, il livello è alto e per questo siamo felice. È un'esperienza importantissima per i ragazzi. Mi auguro sia una stagione regolare, la curiosità è capire quale sia la strada giusta per far migliorare la squadra e le individualità. Un gruppo con grandi qualità morali, ascolta e segue, ha cultura del lavoro, sono molto attenti alle proposte. Individualmente ci sono ragazzi interessanti. Ci sono aspetti da migliorari caratterialmente ma è normale, miglioreremo anche su questo. Cerchiamo di premiare sempre i ragazzi che mettono le proprie qualità al servizio della squadra e che dimostrano di meritare la categoria superiore"