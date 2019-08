Inizia il ritiro della Juventus Under 17 agli ordini di Francesco Pedone. Questo il comunicato ufficiale bianconero a riguardo:



"Sarà nella splendida cornice della valle di Viù, a Usseglio, che l’Under 17 guidata da Francesco Pedone svolgerà il ritiro estivo pre campionato.



La squadra si è ritrovata il 4 agosto a Vinovo per incominciare la preparazione che verrà perfezionata nella settimana fra il 19 e il 24 agosto in altura.



Diverse sedute di allenamento in programma, per ossigenarsi e per preparare al meglio la stagione che partirà l’8 settembre.



Buon ritiro a Usseglio, ragazzi".