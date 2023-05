DaFinisce ai gironi l'Europeo Under 17 degli Azzurrini.La squadra di Bernardo Corradi è stata sconfitta all'esordio dai pari età della Spagna 1-2 e lunedì 21 maggio 2023 ha incassato due reti dalla Serbia chiudendo il match 0-2. A nulla è valso il 3-0 finale contro la Slovenia, perché il pareggio fra Spagna e Serbia ha chiuso ogni discorso.Contro gli iberici in campo dall'inizio i bianconeri Alessandro Bassino e Francesco Crapisto, con l'ingresso in campo nella ripresa di Filippo Pagnucco. Contro la Serbia, invece, tutti e tre i giocatori della Juventus Under 17 sono stati schierati titolari. Nell'ultimo match, Bassino titolare e Pagnucco entrato al 70'.