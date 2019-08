Come racconta il giornalista Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale, il Pescara è pronto a cedere due giocatori molto bravi e con ottimo seguito. Anzi, proprio due ragazzi. Nati e cresciuti all'ombra del Delfino, ma sul taccuino delle grandi praticamente da anni. Si tratta del centrocampista Leonardo Straccio, classe 2004 e già Nazionale Under 15, che approderà all'Inter. Ma c'è anche un portiere, Igor Lucatelli, classe 2003, che sarà a breve un calciatore della Juventus. Trattative in stato molto avanzato, secondo Pedullà. Si chidue nei prossimi giorni.