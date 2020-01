La Juventus Under 17 vince 1-0 contro il Sassuolo grazie ad una rete di Chibozo. Sono ben 13 vittorie le consecutive in campionato (su 13 partite). A fine partita il tecnico dei bianconeri Pedone analizza: "In generale sono soddisfatto della prestazione, arriviamo da una sosta invernale e dobbiamo tornare a essere più efficaci in alcune cose che facciamo. Ci sta, dopo che non giochi per un pò trovare quei tempi e quella qualità. Potevamo fare un paio di gol abbastanza facili. Il Sassuolo è una squadra di valore, dobbiamo sempre stare attenti, ce la siamo sudata e meritata".



Nel video l'intervista integrale: