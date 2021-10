Vittoria ampia per i ragazzi dell’Under 16 che, con tre reti per tempo, superano in trasferta i pari età del Genoa con un rotondo 6-0. Successo bianconero firmato dalla tripletta di Piccinin (due gol nel primo tempo e uno nel secondo) e dalle reti di Pugno, Biliboc e Pisano. La squadra allenata da Mister Panzanaro ottiene la seconda vittoria consecutiva e sale a quota 6 punti in classifica dopo tre giornate disputate. Qui sotto il tabellino dell’incontro.