La Juventus ha comunicato gli allenatori delle giovanili della Juventus per la stagione 2020/2021. Ecco chi allenerà l'Under 16: "Mister Francesco Pedone guiderà, invece, l'Under 16, dopo l'ottimo lavoro svolto con l'Under 17 la scorsa stagione. Anche la sua Juve, fino allo stop, occupava saldamente la prima posizione in classifica, con 17 vittorie su 18 partite, il miglior attacco, la miglior difesa e tanti ragazzi proiettati già all'Under 19".