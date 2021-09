Piero, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Juventus Tv: "La Juve non può che recitare un ruolo da protagonista. Faremo il possibile affinché ciò avvenga, il gruppo è ambizioso e lotteremo fino alla fine con il coltello fra i denti. Vedremo una Juve tosta e che giochi il più possibile a pallone. Questo è parallelo al fatto che i ragazzi crescano calcisticamente, mentalmente e diventino adulti sotto ogni punto di vista. Il percorso della società è un vanto per noi allenatori delle giovanili, il progetto Under 23 lo dimostra".