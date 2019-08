#Under16, Torneo Morozov Cup San Pietroburgo, fase a gironi:



Zenit-Juve 0-2 (Valdesi, Turco)

Juve-Athletic Bilbao 1-3 (Ghiardelli)

Juve-Olympiakos 3-0 (tripletta di Galante)



Bianconeri qualificati come secondi del girone

Domani c'è il Benfica in semifinale — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) August 23, 2019

in programma in questi giorni a San Pietroburgo, in Russia. Nella fase a gironi i bianconeri hanno sconfitto i padroni di casa delloper 2-0, grazie ai gol di Valdesi e Turco, mentre contro l'è arrivata una sconfitta per 3-1, con gol della bandiera di Ghiardelli. La Juventus, però, ha guadagnato la qualificazione alla semifinale da seconda nel girone grazie al 3-0 all', siglato dalla tripletta di Galante. Domani in programma la sfida contro il