La Juventus Under 16 di Mister Panzanaro torna a Torino con una sconfitta di misura rimediata sul campo dei pari età della Roma nella gara di andata della semifinale Scudetto.



Al Campo "Agostino Di Bartolomei" i giallorossi si impongono 2-1 al termine di una partita in bilico fino al triplice fischio. Succede tutto nella ripresa: vantaggio dei padroni di casa con Della Rocca, pareggio immediato (due giri di orologio dopo) di Ngana e nuovo sorpasso della Roma al minuto 32 con Almaviva.



Si tratta di un risultato che, come dicevamo, lascia vive molte speranze di rimonta per i bianconeri in vista della gara di ritorno che si disputerà a Vinovo domenica 19 giugno alle 11:00.