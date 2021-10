Tre punti importanti anche per l’Under 15 di Mister Benesperi che vince 1-0 sul campo del Genoa nel match valevole per la terza giornata di campionato. Il gol che decide la partita lo mette a segno Russo, al minuto 19 del primo tempo. Tre vittorie in altrettante partite in questo avvio di stagione per i bianconeri, 15 le reti segnate e soltanto 2 quelle subìte. È disponibile, di seguito, il tabellino della gara.