Test match per la Juventus Under 15. I bianconeri, allenati da mister Grabbi, sono incappati in una sconfitta nella sfida che si è tenuta al centro sportivo di Vinovo. La formazione giovanile non ha potuto nulla contro i pari età del Genoa, che si sono imposti per 3-1 in trasferta. Per i bianconeri, in gol è andato il solo Pisano.