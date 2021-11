UNDER 17 MASCHILEPareggio a reti bianche per la squadra allenata da Mister Pedone. Finisce 0-0 il match tra i bianconeri e i pari età del Bologna disputatosi questo pomeriggio a Vinovo. Un punto, dunque, per la Juve che torna a muovere la classifica dopo il passo falso della scorsa settimana nella trasferta emiliana contro il Sassuolo. La testa dei bianconeri, però, è già proiettata alla prossima sfida di campionato per tornare al successo. Qui sotto il tabellino della partita contro il Bologna.UNDER 16 MASCHILETre punti importanti e pesanti allo stesso tempo quelli conquistati a Vinovo dall’Under 16 di Mister Panzanaro. I bianconeri vincono 3-1 contro la Sampdoria e salgono a quota 14 punti, dopo sette giornate di campionato, avvicinandosi alla capolista Monza (16 punti), sconfitta dal Torino. Juve avanti 1-0 con la rete di Pugno, al minuto 16 della prima frazione, ma raggiunta cinque giri di orologio più tardi da Melani. Ci pensano, poi, Finocchiaro (sempre nel primo tempo) e Crapisto nella ripresa a chiudere definitivamente i conti e a regalare la vittoria alla Juve. Il tabellino del match odierno è disponibile qui sotto.UNDER 15 MASCHILEVince anche la squadra di Mister Benesperi contro i pari età della Sampdoria. A Vinovo finisce 3-0 per i bianconeri con un gol nel primo tempo e due nel secondo, a coronamento di una buona prestazione da parte di tutto il gruppo. Era importante dimenticare la prestazione della scorsa settimana contro il Cagliari e questa mattina l’Under 15 ci è riuscita alla grande. Di seguito il tabellino della gara contro i blucerchiati.