La Juventus ha comunicato gli allenatori delle giovanili della Juventus per la stagione 2020/2021.



Ecco chi allenerà l'Under 15: "Resta alla guida dell'Under 15, categoria estremamente importante nello sviluppo dei giovani calciatori, Mister Corrado Grabbi, un maestro di calcio che ha allenato tantissimi dei talenti passati in bianconero in questi anni. La scorsa stagione il suo gruppo aveva chiuso in grande crescita, pronto ai playoff".



UNDER 14 - "Per quanto concerne gli Under 14, i mister saranno Edoardo Sacchini e Roberto Benesperi. Il primo, da anni in bianconero, la scorsa stagione seguiva il gruppo dell'Under 13, mentre il secondo è alla sua prima esperienza nel nostro settore giovanile".