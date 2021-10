Un incontro speciale con il nostro Presidente per i ragazzi dell'#Under13 di Mister Perri in partenza per la Croazia per partecipare al Torneo "First Steps".#JuventusYouth pic.twitter.com/cjv85gTXST — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) October 7, 2021

La Juventus Under 13 è in partenza e Andreafa visita ai ragazzi. Il presidente ha voluto mostrarsi vicino alle giovani promesse del vivaio bianconero. Un momento immortalato in uno scatto, poi postato sul profilo Twitter JuventusFCYouth: