Oggi vi riportiamo alla memoria una partita della Juventus giocata in un clima e in un contesto storico molto delicato, quello della Seconda Guerra Mondiale.Del resto, Italia e Germania in quel momento erano ancora alleate nel conflitto. I bianconeri sconfissero 8-3 gli artiglieri teutonici, con un Pietro Magni sugli scudi, autore di una tripletta.