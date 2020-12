Come scrive il Corriere della Sera, una vittoria questa sera andrebbe oltre i classici tre punti: sarebbe l'ultima occasione per giocarsi la possibilità di arrivare al primo posto. Scrive il quotidiano: "Vincere, per regalarsi la possibilità di superare il Barcellona allo sprint tra una settimana al Camp Nou: attualmente serve un successo per 3-0 contro Messi e compagni. Ma la Juve stasera deve soprattutto convincersi che la strada giusta era quella vista con Lazio e Cagliari e non quella, simile a un vicolo cieco, intrapresa contro Ferencvaros e Benevento. La squadra di Pirlo è già qualificata con due turni d’anticipo agli ottavi come nel 2019 (quando il girone era più tosto) e non è certo la sfida contro la Dinamo Kiev, con temperature al di sotto dello zero, a rappresentare un bivio della stagione addirittura, senza Ronaldo, aveva migliori medie punti e gol. Incredibile ma vero".