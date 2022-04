La Juventus ha vinto contro il Cagliari per 2-1 all'Unipol Domus proprio nel capoluogo sardo. Questa vittoria però vale un record importante: i bianconeri vincono da tre gare consecutive in trasferta. Come riporta Opta non succedeva dal finale dello scorso campionato. Quindi da maggio 2021. Una consapevolezza ritrovata quella dei bianconeri con questa serie di risultati utili consecutivi.