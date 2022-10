La vittoria dellacontro il Torino non ha convinto tutti, sicuramente non il quotidiano, che rimane molto scettico sul futuro bianconero. "È la vittoria di una squadra in difficoltà su un'altra squadra in difficoltà, giustificata da un secondo tempo in cui l'una ha raccolto un briciolo di coraggio nel vedere la dirimpettaia innocua. Il paradosso è che la vittoria di misura sul Torino proprio perché minima, sporca e figlia di una reazione emotiva più che del gioco, è quella che Allegri cercava", questo scrive il quotidiano sulla prestazione della Juventus.