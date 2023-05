Come racconta Gazzetta, il cielo sopra laè plumbeo anche se siamo a fine maggio. Nuvoloni scuri che annunciano tempesta. La vigilia dinon è come tutte le altre per una serie di motivi: perché arriva dopo l’eliminazione dall’Europa League, perché potrebbe portare la qualificazione matematica alla Champions sul campo ma anche l’esclusione per effetto della nuova penalizzazione legata alle plusvalenze (ammesso che il verdetto arrivi oggi). Come se non bastasse, Massimiliano Allegri butta lì una frase che getta ombre anche sul suo futuro.