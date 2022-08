Liam Brady è passato a trovarci!



La leggenda ha incontrato il caro amico @13Szczesny13 e donato al #JMuseum lo storico pallone del rigore segnato contro il Catanzaro che ci ha regalato lo scudetto — JuventusFC (@juventusfc) August 3, 2022

Una gradita sorpresa, una vecchia gloria bianconera che torna a far visita alla Continassa. La Juventus ha accolto oggi Liam Brady, due scudetti con la Juventus tra il 1980 e il 1982, di cui uno porta pesantemente la sua firma: suo, infatti, il rigore con cui la Signora sconfisse il Catanzaro nell'ultima giornata del campionato 1981/82, annata al termine del quale Brady sapeva già di non essere confermato."Graditissima visita oggi a Torino: quella di Liam Brady, che ha visitato, dalla mattina al pomeriggio, lo Juventus Museum, prima e il Training Center alla Continassa poi. Due stagioni, due Scudetti per Liam, juventino dal 1980 al 1982. E non Scudetti qualsiasi: il 19' e il 20', quello della seconda stella. Sigillato proprio dal suo famosissimo rigore al Catanzaro. Proprio quel pallone, quello calciato il 16 maggio 1982 da Liam, è stato consegnato oggi, 40 anni dopo, allo Juventus Museum!"