94









Mentre se ne discute tra tribunali e salotti, la Superlega prende piede... con un format estivo. L’indiscrezione arriva dalla Spagna e racconta come quest’estate Juventus, Real Madrid, Barcellona e Milan avrebbero in programma una tournée negli Stati Uniti, dove starebbero organizzando sfide sia sulla costa occidentale sia su quella orientale. Un progetto lanciato da tre dei soci fondatori della Superlega, quelli che non hanno mai abbandonato il progetto: un tour ideato da loro, con invito anche per i rossoneri. C'è voglia di tornare alla normalità e con gli stadi a a capienza del 100%, i club valutano di ripristinare anche le tournée estive, per introiti e visibilità del marchio.



LA SUPERLEGA - Come si legge su Tuttosport, l'intenzione di Florentino Perez, insieme con il presidente della Juventus Andrea Agnelli, è di stringere ulteriormente l’alleanza della Superlega, che comprende anche il Barcellona, sebbene il tecnico blaugrana Xavi Hernandez sia un po’ riluttante a un tour del genere perché preferirebbe rimanere in Europa per la preparazione estiva. Gli spagnoli avrebbero anche già fissato un Clasico estivo, lo scenario dovrebbe essere il nuovo stadio Allegian di Las Vegas, la cui inaugurazione sarebbe dovuta avvenire nel 2020 proprio con la supersfida tra Real Madrid e Barcellona. La Juve negli USA andò l'ultima volta nel 2018, proprio con Allegri: quattro amichevoli da 6-7 milioni. L'idea è lanciata.