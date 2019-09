La Juve oggi alle ore 21 affronterà il Brescia al Rigamonti. Una particolare statistica conforta i bianconeri: la Juventus non perde in Lombardia in Serie A da ottobre 2016. Da allora per la squadra oggi allenata da Maurizio Sarri tre vittorie e quattro pareggi. Una striscia di risultati utili che Higuain e compagni puntano ad allungare questa sera.