Allegri sa che questa stagione rappresenta per lui un autenticoda non sprecare, dopo due annate senza titoli e una conferma avvenuta più che altro per problemi di bilancio (il suo pesantissimo contratto da 7 milioni netti a stagione), più che per una reale convinzione da parte del club (ad eccezione di John Elkann). E Allegri sa anche che un terzo anno senza vittorie non gli lascerebbe scampo, e questo anche al di là dell'ultima stagione (2024-25) che la Juve dovrebbe eventualmente ancora saldargli. Lo racconta Calciomercato.com.