La Juve Under 23 ha scelto il suo prossimo allenatore: è Andrea Pirlo, ex centrocampista visto anche in bianconero. Il Maestro arriverà al termine della stagione su precisa indicazione di Andrea Agnelli, che proprio in lui ha individuato il profilo giusto per costruire in casa il tecnico del futuro. Pirlo prenderà il posto di Fabio Pecchia, reduce dal trionfo in Coppa Italia di Serie C. Per Pecchia però ci sono già squadre interessate. Tra queste, secondo quanto riferito da Sky Sport, c'è il Palermo, per cui l'ex Verona avrebbe superato nelle preferenze Fabio Caserta, tecnico della Juve Stabia.