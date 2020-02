Secondo quanto riportato da SportMediaset, il futuro di Higuain potrebbe essere lontano da Torino. Tra le potenziali squadre interessate al centravanti argentino, spunta una "vecchia conoscenza" come la Roma: i giallorossi, infatti, hanno provato ad acquistare Higuain già la scorsa estate, nell'intrigo di attaccanti che ha riguardato anche Dzeko, Lukaku e Icardi. Così, qualora la Juventus decidesse di mettere sul mercato il Pipita, Petrachi tornerà a bussare alla porta di Paratici, per intavolare quella trattativa che, per il volere anche del giocatore, non è decollata nella scorsa sessione di mercato estivo.