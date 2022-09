Domanda in conferenza stampa, risposta prontissima. Max Allegri replica così alla vigilia della gara contro la Fiorentina: "Non è questione di essere squadra allegriana. Quando hai la formazione di una rosa devi equilibrarla nei ruoli. La società è stata molto brava, soprattutto all'inizio della stagione la società, tutti insieme, aveva un obiettivo: mantenere i giovani. Non per far numero, ma perché in grado di giocare. E vediamo. Sono contento che Fagioli sia rimasto.è in crescita. Gatti è giovane. Kean gioca da anni ed è sempre un 2000. Gli obiettivi della società, messi a inizio stagione, di mantenere i giovani nella rosa credo siano risultati giusti. Sono cambiati i giocatori per caratteristiche. Sono contento? Io sono contento di come ha lavorato la società".