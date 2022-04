Sono tanti i nomi accostati alla Juventus per rinforzare il centrocampo nella prossima stagione. Youri Tielemans del Leicester era già stato sondato la scorsa estate ma il club di Premier League aveva alzato un muro: nessuna intenzione di cederlo. La Juventus, come riferisce il Corriere dello Sport però ora spera che il club inglese possa abbassare il muro e portare il giocatore con contratto in scadenza la prossima stagione alla Continassa.