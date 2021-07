il resto del mercato dipenderà dalle cessioni, senza partenze non potranno esserci arrivi perché il budget è limitato nonostante l’aumento di capitale già annunciato, che servirà però soprattutto a ripianare le sanguinose perdite legate al Covid". Lo riporta la Gazzetta dello Sport, facendo il punto sul mercato della Juventus. E aggiunge: "Sedovesse decidere di salutare con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto allora si cercherà un attaccante (Gabriel Jesus è il prescelto da Allegri, l’alternativa è Icardi in caso di scambio con il Psg per CR7)".