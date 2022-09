Antonio, su La Stampa, parla così del momento Juve: "Pazienza finita. Lo Stadium schiuma rabbia. La curva “Scirea” insulta Allegri e seppellisce di fischi i calciatori che s’avvicinano per scusarsi. La sconfitta con il Benfica conferma problemi e limiti, lascia tracce pesantissime sulla Champions: nulla è perduto, ma il passaggio di turno è compromesso, 0 punti e meno 6 dal Psg e dai portoghesi, mai successo di iniziare il girone con due cadute di fila. Una china pericolosa, impossibile da ignorare: le assenze non bastano a giustificare la waterloo e stavolta non c’è nemmeno l’appiglio della Var".