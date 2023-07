Romelusi trova al centro delle attenzioni sui social media, dove ogni suo gesto viene scrutato con interesse. In un recente video, ha rilasciato alcune rivelazioni sul suo futuro, senza smentire i rapporti con la Juventus ma indicando le difficoltà nel raggiungere Torino, almeno al momento.Tuttavia, la situazione si complica a causa degli ostacoli che la Juventus sta incontrando nella cessione di altri giocatori per fare cassa. La cessione di Dusanpotrebbe sbloccare la trattativa con il Chelsea per Lukaku. Mentre l'Arabia Saudita offre proposte al Chelsea anche superiori a 50 milioni, il club londinese vuole liberarsi definitivamente del giocatore, considerato ormai un problema. La Juventus, non volendo rinunciare a Lukaku,Questa proposta però non è gradita al Chelsea, che preferirebbe altre soluzioni. La trattativa si sta trasformando in un braccio di ferro.La Juventus non molla e insiste per il prestito, avendo già l'accordo con Lukaku. Tuttavia, il tempo stringe. L'entourage del centravanti belga non vuole rischiare di rimanere bloccato al Chelsea o di doverci tornare dopo una stagione. La Juve ha tempo fino alla fine della settimana in corso per chiudere l'affare, altrimenti Lukaku valuterà altre opzioni.