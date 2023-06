Una settimana di fuoco in casa, sul fronte mercato. Quella che inizia oggi è, infatti, la settimana in cui si definirà il futuro dei giocatori mandati in prestito con il diritto di riscatto. Tra big e giovani ballano circa 100 milioni: un fascicolo che scotta nelle mani del direttore sportivo bianconero, GiovanniDalla definizione di queste situazioni, infatti, passa la costruzione della rosa per la prossima stagione. Un tesoretto da poter reinvestire o quelli che erano esuberi da riaccogliere in rosa e provare a valorizzare.