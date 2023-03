Si prospetta una settimana di fuoco per la. Non tanto sul campo, visto che la squadra di Massimiliano Allegri tornerà a giocare solo sabato sera (in casa contro il Verona), quanto sul, dove sono previsti tre appuntamenti che potrebbero rivelarsi altrettanti momenti-chiave della stagione, come riassunto da Gazzetta.it.- Si parte già domani, lunedì, con l'dell'inchiesta Prisma, che vedrà comparire davanti al gup Marco Picco il club e i dodici imputati - su tutti Andrea, Pavel, Maurizioe Fabio- per cui la Procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per la contestazione di reati a vario titolo dal falso in bilancio alle false comunicazioni sociali, passando per aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e fatturazioni per operazioni inesistenti. Ragionevole pensare che il giudice si riservi di aggiornare l'udienza a una nuova data per decidere o meno sui rinvii a giudizio. Intanto, fra gli altri, 30 piccoli azionisti si sono rivolti alper costituirsi, mentre nei giorni scorsi il PM Ciroha lasciato l'accusa.- Sempre da lunedì, poi, ogni momento è buono per la chiusura dell'inchiesta sportiva bis, da parte della Procura Federale, sul secondo filone legato alle carte dell'inchiesta Prisma, ovvero quello relativo in particolare alle cosiddettee ai rapporti di partnership tra i club. Si tratta "solo" di un primo passaggio, con l'eventualità sempre più concreta che ci siano delle parti intenzionate a chiedere il patteggiamento.- Infine, il tema dell'ormai famosa(nella quale la Juventus non è nemmeno mai citata), per cui venerdì si è tenuta l'udienza al. Dal suo esito si potranno conoscere eventuali argomenti che potranno essere usati da una delle parti in sede di Collegio di Garanzia del, dove il club bianconero è atteso il 19 aprile per discutere ildecisa dalla Corte d'Appello Federale.