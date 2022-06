Tic tac. Le lancette scorrono e ci sarà una settimana di definizioni, situazioni, analisi e racconti. Soprattutto, di racconti.



Il mercato della Juventus entra nel vivo dopo aver patito un po' di letargo. Il termine è ingiusto? Forse, ma è certamente il migliore per stuzzicare il niente di fatto in tre settimane caldissime per il clima e freddissime per i passi in avanti sulla costruzione della squadra. Ecco, l'attesa del piacere - e ci perdonerà Lessing - non è stata essa stessa piacere. Tutt'altro: nei giorni scorsi si sono susseguiti momenti di sconforto, preoccupazioni, ansie social e in particolare si è fatto largo il caso De Ligt, in attesa ancora di un finale e chissà quanto lieto.



Ma ora ci siamo, ora è tempo di capire dove e come proseguirà il progetto della Juventus. Con la possibile definizione di questi affari, già in settimana: scorri nella gallery dedicata per tutti i casi più spinosi dei prossimi 7 giorni.