Si parte domani, mercoledì, al Collegio di Garanzia del Coni, che può riaprire o chiudere definitivamente le possibilità di qualificazione alla Champions League grazie al campionato. Poi giovedì ci sarà la notte europea, che può garantire il prosieguo del percorso verso il trofeo più importante rimasto a disposizione e, infine, il big match con il Napoli, importante per prestigio e per classifica, ma anche per non perdere il doppio confronto in una stagione già complessa. E sullo sfondo c'è la cosa più importante: il ricavato economico da tutti questi passi, che potrebbero regalare alla Juventus un prossimo anno diverso.- Quindi, prima la decisione sui 15 punti di penalizzazione, decisi dalla Corte d’Appello Federale con la revocazione della precedente sentenza di secondo grado, che equivarrebbero a cinque vittorie ritrovate, con la sesta da ottenere domenica per un totale di 18 punti potenziali in pochi giorni. Così la Juve sarebbe terza e in piena zona Champions, a +8 dal quinto posto con 8 partite da giocare, in attesa del resto dell'inchiesta. Poi, l'Europa League, l'altra via di accesso alla Champions tutta da giocare, visto che l’1-0 dell’andata a Torino contro lo Sporting non garantisce la qualificazione, pur offrendo due risultati su tre. Una buona occasione per arrivare in fondo e anche per tornare ad alzare un trofeo, il primo per Allegri dal suo ritorno in bianconero.E quanto vale tutto questo? Dall'accesso alla Champions dipende il futuro economico e la possibilità di allestire la prossima rosa con tanta qualità e alternative in più. Per la Juve in ballo c'è una cifra di oltre 80 milioni di euro per la prossima stagione, soprattutto se ai premi Uefa si aggiungono gli incassi da stadio delle gare. E poi? Vincere l'Europa League vale quasi 12 milioni di euro per un totale di 100 milioni complessivi. Tanti soldi, pochi giorni, tanti impegni, in campo e fuori, così la Juve va all-in.