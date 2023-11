Dal sito ufficiale della Juve, tutti i dettagli sulla nuova serie di podcast "Stories of Strenght" dedicata al tema della salute mentale ( QUI il primo, con Mattia Perin ).Laè orgogliosa di presentare una nuova serie di podcast,, che si addentra nelle storie autentiche e nei percorsi di salute mentale di individui incredibilmente resilienti, con l'obiettivo di ridurre lo stigma spesso legato al benessere mentale."Juventus è da sempre attenta a curare ogni aspetto dell’allenamento dei suoi atleti, e ciò comprende anche la preparazione mentale – afferma il, Juventus Psychological Area Manager - A partire dalla Prima Squadra, ogni team è dotato di un psicologo dello sport dedicato che agisce quotidianamente a supporto dello staff tecnico, atletico e dei singoli giocatori. Nato nel 2008 con finalità educative, il progettoha permesso di formare tecnici, atleti e staff sui temi di maggiore impatto sulla consapevolezza dei meccanismi mentali dell’individuo. Questo podcast si inserisce perfettamente all’interno di questo percorso che mira ad abbattere i pregiudizi e la disinformazione sulla salute mentale, mettendone in luce l’importanza che riveste nella vita di tutti i giorni, tramite le meravigliose testimonianze dei protagonisti","Stories of Strength" ha l’obiettivo di sottolineare l'importanza del, ma anche di condividere esperienze e prospettive e, al contempo, di sottolineare l'importanza del supporto psicologico.La serie di podcast riunisce diverse figure all'interno della Juventus per condividere le loro storie e i loro percorsi di salute mentale mai raccontati prima.Condotto dalla terapeutae dalla psicologa, ogni podcast evidenzia un principio fondamentale: insieme siamo più forti, essere vulnerabili e parlarne con un dialogo aperto non sono segni di debolezza, ma di coraggio.Le incredibili storie di individui straordinari, che si raccontano sulle loro battaglie personali nel mondo della salute mentale, offrono una prospettiva unica sulle sfide che hanno affrontato nel mondo dello sport e oltre.Di seguito ie gli individuali presenti in ogni episodio che, a partire dal 2 novembre 2023, verranno rilasciati settimanalmente sui social media della Juventus:Nata come sfida die da unalanciata oltre un anno fa, con gli studenti universitari di HFARM, questa serie è la continuazione degli sforzi continui del club in materia di salute mentale, che includono numerosi progetti volti a favorire un dialogo aperto e a scacciare lo stigma che circonda l'argomento della salute mentale.Sintonizzati per scoprire storie di vittorie, fallimenti, battute d'arresto ma soprattutto dedicate alla straordinaria forza che c’è in ognuno di noi.