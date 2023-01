Che botta. E come se ne esce? E come si riprende la strada che sembrava giusta e all'improvviso, come dopo un terremoto, è diventata scivolosa, piena di buchi e di paura? Che botta. Edovrà essere bravo a gestire, a trovare motivazioni serie che possano andare concretamente oltre la solita litania dei primi quattro posti, dov'è compreso pure quello in vetta, ma ora sembra proprio un miraggio. Una fonte d'acqua corrente in un deserto di idee, intenzioni, di tutto fuorché i guizzi dei singoli, e cioè. Che botta: sarà smaltita, ma ci vorrà tempo.E' difficile, adesso, mentre tutta Napoli ribolle d'entusiasmo per uno scudetto forse in tasca e un'emozione comunque storica, mettere in fila due ragionamenti e allo stesso tempo raffreddare la testa. Allegri dovrà provarci, probabilmente saprà come riuscirci, ma mai nella sua carriera ha dovuto fronteggiare una situazione simile, perché mai una squadra si era dimostrata così forte, così nettamente superiore alla Juventus, quando tutto sembrava finalmente sorriso e invece quel sorriso è stata una smorfia di un momento. Otto partite senza subire gol, improvvisamente, perdono il sapore del riscatto e si confrontano esclusivamente con le cinque frecce del Napoli, che nella faretra ne avrebbe avute mille altre e mille ancora ne avrebbe concesso la difesa bianconera. CCambiano, naturalmente, i mini obiettivi a lungo termine. E cambia, nettamente, la sensazione che lascia la Juventus: oggi è ancora fragile, incredibilmente incastrata tra gli eventi, come una barca ancorata alle proprie illusioni che ora rischia di ingolfare il motore se riparte troppo forte. Oggi si rimette in discussione tutto: il futuro legato alla classifica, il domani di tanti giocatori, in particolare quello di Massimiliano Allegri. Mai, nella sua storia, la Juve aveva perso uno scontro diretto rimettendoci pure la faccia. Mai, nella sua storia, la Juventus aveva smesso di essere Juventus nell'arco dei novanta minuti. "Vincerete, vincerete il tricolor", cantano dalla curva azzurra: è il mondo sottosopra e le vertigini, per i bianconeri, ci sembrano così naturali e così sensate. Da adesso in poi cambia lo status di questa squadra: vincere non è l'unica cosa che conta, vincere è diventata quasi un'utopia.