Come racconta La Gazzetta dello Sport, la strada che porta al centro sportivo bianconero è stata più trafficata del solito. All’ora di pranzo un gruppetto di tifosi con le magliette disi raduna davanti al cancello., per ricordare a tutti quanto amore c’è intorno alla Juventus. I giocatori arrivano alla spicciolata, alcuni sono già dentro perché magari hanno fatto lavoro personalizzato al mattino. L’appuntamento è per le 14.30, come anticipato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, e nessuno vuole rischiare di presentarsi in ritardo. «Ho parlato questa mattina con Maurizio Scanavino — aveva raccontato il tecnico poco prima — e oggi prima dell’allenamento lui e Gianluca Ferrero faranno un discorso alla squadra. A noi non resta altro che giocare».