La Juventus chiama, l'Inter non risponde. Secondo La Repubblica, i dirigenti nerazzurri hanno detto no ai bianconeri per il centrocampista uruguaiano Matias, che andrà in scadenza a fine anno con l'Inter e non è al centro del progetto di Simone Inzaghi. Vecino resta in partenza, ma la Juve non dovrebbe essere la sua prossima tappa.