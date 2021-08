"Per la prima volta nella sua carriera in Serie A Juan Cuadrado ha segnato un gol nella prima giornata di campionato (e anche un gol nella sua prima partita stagionale in campionato). Originale." (dato Opta)La Juventus ​può contare su un grande leader tecnico, s​pesso sottovalutato, di nome Cuadrado. Uno dei ​pochi che nella scorsa difficile stagione ha mostrato di sa​per essere sem​pre sul ​pezzo.Totale, oltre che originale.