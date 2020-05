Enzo Francescoli, direttore sportivo del River Plate, ha parlato così ad Olè sull'interesse del club argentino verso Gonzalo Higuain. Ecco le sue parole: "​Tutti sono liberi di fantasticare, ma la realtà è che con un giocatore attualmente in Europa è sempre più difficile considerare la possibilità di un ritorno a causa delle enormi distanze economiche tra il nostro e il loro calcio".



Poi, sulla volontà di riportare Higuain in Argentina: "Il giocatore stesso, però può fare molto per tornare. Il club farà tutto il possibile ma ci sono cose che ci sfuggono di mano. Ed è qui che insisto sul fatto che dipende molto dal giocatore".