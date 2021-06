Cristian Romero a un passo dall'essere un nuovo giocatore dell'Atalanta: pronto il riscatto dalla Juventus. I nerazzurri vogliono versare in questa sessione i 16 milioni necessari per il riscatto, anticipando di un anno i termini stabiliti la scorsa estate. Prima di passare all'Atalanta, Romero rinnovò il suo contratto sino al 2025 e ora, a bilancio, pesa poco meno di 20 milioni, con la Juventus, quindi, che in caso di immediata cessione farebbe una piccola plusvalenza di circa un milione di euro. E avrebbe, soprattutto, liquidità per muoversi sul mercato. Lo ricorda calciomercato.com.