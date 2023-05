Secondo quanto scrive Tuttosport, il procuratore Chiné avrebbe chiesto una proroga tecnica, vista la grande mole di atti da analizzare e l’ampiezza delle memorie difensive bianconere, ma in tanti vedono però in questa proroga un indizio del fatto che le parti stanno lavorando nell’ottica di un accordo pre-deferimento.L'obiettivo? Chiudere tutte le vicende entro la stagione in corso, anche patteggiando.