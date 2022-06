Un avvio al rallentatore, questa volta potrebbe essere un problema irrimediabile. La prossima stagione, la Juve deve partire a razzo. Lo sottolinea Tuttosport, raccontando che Massimiliano Allegri vuole mettere subito benzina nel serbatoio per una partenza sprint, all'assalto delle avversarie, per guadagnare punti e fiducia in un finale di estate e in un autunno che si preannunciano caldissimi: prima dello stop di metà novembre per il Mondiale, infatti, si sarà già giocata tutta la fase a gironi di Champions League e quasi metà campionato (15 giornate su 38), secondo una tabella di marcia che potrà dire subito tanto delle reali ambizioni e possibilità della squadra bianconera sul doppio fronte italiano ed europeo.



In un calendario che prevede un'altissima concentrazione di sfide, spesso la Signora non potrà svolgere i normali allenamenti settimanali, ma passerà dallo scarico post gara alla rifinitura pre partita. Un tour de force non adatto a cuori deboli, in cui la Juve non potrà distrarsi. E fondamentale, appunto, sarà la partenza, per non rischiare di essere ancora in fase di rincorsa a metà novembre, in una situazione che potrebbe demoralizzare l'ambiente se non persino compromettere l'intera annata. Il tecnico livornese, quindi, spiegherà i suoi propositi con chiarezza già al momento del ritiro, in cui saranno decisivi già i primi dieci giorni di lavoro: subito, infatti, alla Continassa si getteranno le basi della preparazione, prima della tournée negli Stati Uniti e le successive amichevoli. Preparazione in cui avrà un'importanza non da poco anche la metodologia dello staff, che dovrà essere abile a sfruttare l'iniziale freschezza dei giocatori fino allo stop: a gennaio, poi, si dovrà cambiare, diversificando il lavoro tra coloro che il Mondiale l'avranno vissuto da protagonisti e gli altri che, invece, l'avranno solo guardato in tv.