I seggiolini dell'Allianz Stadium nuovamente pieni. Un impianto che può tornare a rivivere di passione e colore, soprattutto in questa fase in cui l'entusiasmo, in casa Juventus, non manca di certo. Una spinta in più verso l'obiettivo quarto posto. Una boccata d'ossigeno per le casse del club. Adesso, l'ipotesi del ritorno della capienza al 100% si fa concreta. Come riporta calciomercato.com:



Riaprire gli stadi alla capienza del 100% in meno di un mese, probabilmente dall'1 marzo. E' questa l'ipotesi sulla quale sta lavorando la Figc con il Governo, a due anni esatti dall'inizio delle restrizioni causate dalla pandemia da Covid-19.



IPOTESI CONCRETA - Questo il tema sul quale si sono concentrati gli ultimi colloqui tra il presidente federale, Gabriele Gravina, e il Ministro della Salute, Roberto Speranza: secondo quando riferisce Ansa, da via Allegri filtra che l'ipotesi è 'molto concreta'. Obiettivo possibile grazie al calo della curva dei contagi, già individuato lo strumento legislativo: un emendamento a uno dei decreti Covid in sede di conversione.