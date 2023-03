Il terzo processo. Dopo plusvalenze e manovra stipendi, il procuratore federale Chiné ha in mente un terzo filone, legato alle partnership con i club. E' la notizia riportata dal Corriere dello Sport questa mattina ( QUI ), che prevederebbe una nuova fase dell'inchiesta Prisma e una nuova sentenza. Con che sanzione? L’eventuale sanzione arriverebbe a campionato in corso, sottolinea il Corriere, e questo è un dettaglio non trascurabile, perché in gergo si parla di pena “afflittiva”. Ma di che tipo? "Per capire questo termine - si legge - valga un esempio sui generis: se sul banco degli imputati ci fosse il Napoli e per gli azzurri arrivasse una penalizzazione di 2 punti, la squalifica verrebbe scontata nella prossima stagione dato che quei 2 punti non cambierebbero la posizione in classifica. Nella fattispecie della Juve, viceversa, un altro asterisco potrebbe estrometterla dalla zona Europa. Sarebbe una penalizzazione afflittiva, quindi".