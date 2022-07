Il Palermo e la Juventus continuano i contatti per Matteo. Capocannoniere dell'ultimo campionato di Serie C, con 29 reti, è la prima scelta per l'attacco della squadra di Silvio Baldini, ma le posizioni di Palermo e Juve sono ancora distanti. I bianconeri chiedono 5 milioni, i siciliani non vogliono andare oltre i tre. Distanza notevole, ribadita anche dal summit di ieri pomeriggio, ma non impossibile da colmare. E su di lui ora c'è la Samp.