Come racconta Tuttosport, i dialoghi non erano completi. Per le plusvalenze, ecco, si processa laper delle intercettazioni, ma si ascoltano solo quelle che, magari tagliate e cucite, dimostrano le tesi dell’accusa. E le altre? TS fa il parallelo con Calciopoli, in attesa di ascoltare le motivazioni che il giudicepubblicherà in settimana. Ma perché si è arrivati a questo? Probabilmente, proprio per la "valenza confessoria straordinaria" dello stralcio di dichiarazioni.Tuttosport racconta come ci siano altre telefonate nelle quali i dirigenti si auto-assolvono. "Se un dialogo telefonico (e si sa quanta leggerezza ci può essere quando si parla al telefono) viene considerato inconfutabile prova «confessoria», perché un dialogo in cui i dirigenti dicono il contrario non può valere come assoluzione?", si chiede il quotidiano. Che fa un riferimento diretto, pubblicando un'intercettazione del 15 luglio 2021 tra Cherbuini e Bertola, CFO Juve, l'uomo dei conti.Racconta: "Ma secondo me, ecco dallo spirito sembra che quello che loro (ispettori di Consob) cerchino è capire dove e come e se ci sia stata una palese sopravvalutazione, come se tra le nostre carte ci fosse non so... Guarda, Pjanic vale 20 ma lo vendiamo 50, come se ci fosse la consapevolezza di quello. Io credo che questo.... A questo punto parla: "No no, non c’è nessun intento doloso, no. Se loro quello stanno cercando non troveranno nulla, non troveranno nulla".