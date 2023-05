Novità in casa. Rispetto alla partita vinta con il Lecce ci sarà quindi un'altra Juve, con un filo conduttore rappresentato sostanzialmente dalla coppia Di Maria-Vlahovic là davanti, nonostante sia Milik che Chiesa scalpitino per un rubargli una maglia da titolare con Kean ben più indietro. E poi? In difesa si rivedrà il trio brasiliano, a centrocampo tornano i titolarissimi. Con una sola possibile sorpresa nello scacchiere che ad oggi può essere quello tipo della Juve reale: a sinistra può arrivare la grande occasione per Iling-Junior.